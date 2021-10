Armband voor fijne polsen, bh met accentje: de favorieten van de Billie-redactie

De week van de Belgische mode loopt dit jaar van 11 tot 17 oktober. Deze Belgische hebbedingen nestelden zich in de kast of op het verlanglijstje van de Billie-redactie.

WVDBM rond je arm

“Ook nu stelt de Week van de Belgische mode weer een mooie totebag ter beschikking. Dit jaar is de tas van de hand van Belgische illustrator Klaartje Busselot. Je kan de tas verkrijgen in de deelnemende winkels bij aankoop van een bedrag van 100 euro.”

Lijst van de deelnemende winkels:

https://wvdbm.be/store-locator/.

Zeg het met bloemen

Aafje , lay-out: “Op zoek naar een origineel cadeautje? Wat dacht je van deze appelblauwzeegroene vaas van keramiek? Want ja, een bloemetje zo nu en dan maakt het leven toch wat mooier.”

Object K, 45 euro

www.objectk.be

Jaren 70

Veronique, coördinatie: “Al twee seizoenen wil ik een debardeur. En nu heb ik er eindelijk eentje gevonden met V-hals in kaki. Hij matcht mooi met zwart en jeans.”

Four Roses, 135 euro, www.boetiekplume.be

https://www.boetiekplume.be

Little black dress?

Veronique, coördinatie: “Little grey dress deze keer: ik koos voor de antracietgrijze versie in tricot van het Belgische Due Amanti.”

Due Amanti, 169 euro, www.boetiekplume.be

www.boetiekplume.be

Zijdezacht

Eva, lay-out: “Deze mooie transparante sjaal valt met alles te combineren door de vele vrolijke kleurtjes. Én superzacht, want in zijde.”

Marjan Storme, 149 euro

www.marjanstorme.be

Looking for gold

An, chef magazine HBVL: “Ik koop zelden juwelen, maar op zoek naar een gouden armband kwam ik deze tegen in een pop-upshop in Hasselt. Ik kreeg er zelfs eentje op maat gemaakt, voor mijn ultrafijne polsen.”

55 euro, Par Hazaar

www.parhazaar.com

Me-time

Lise, adjunct-chef: “Een mooie zwarte bh is altijd een aanwinst. Deze van Marie Jo heeft een leuk accent op het bandje.”

Marie Jo, bh Joy, 89,90 euro

www.fraai.be