Hertha Berlijn laat niet-gevaccineerde spelers voortaan zelf betalen voor verplichte PRC-testen

Spelers van Hertha Berlijn die niet gevaccineerd zijn tegen het coronavirus moeten de kosten voor de verplichte PCR-testen vanaf nu zelf dragen.

Volgens de regels van de Bundesliga moeten voetballers twee keer per week een PCR-test ondergaan. Maar bij Hertha, de club van aanvoerder Dedryck Boyata, kan dat aantal oplopen tot zes per week nadat de ploeg vorig seizoen een rist besmettingen kende en de hele selectie in quarantaine moest.

Een PCR-test kost zo’n 70 euro en Hertha bevestigde woensdag berichten in de Duitse media dat niet-gevaccineerde spelers voortaan zelf de controles moeten financieren. Volgens sportief directeur Fredi Bobic is ruim 90 procent van de kern gevaccineerd.