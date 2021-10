Eddy Merckx in La Gazzetta dello Sport: “België op het WK was een totale flop”

Eddy Merckx heeft in de toonaangevende Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport de knappe prestaties van Italië in het wielrennen in de kijker gezet. Het Belgische wielermonument had felicitaties voor Sonny Colbrelli en zijn zege in Parijs-Roubaix, maar toonde zich evenzeer hard voor de Belgen.

Wout van Aert, nochtans net zoals op het WK één van de topfavorieten, deed net zoals in Leuven niet echt mee voor de zege in Parijs-Roubaix. “Dat is min of meer hetzelfde als bij Mathieu van der Poel, die een lang en vermoeiend seizoen cash betaalde. Niemand is Superman. En ik denk dat de teleurstelling van het WK zwaar woog. België werd in eigen huis verslagen door een slechte tactiek, waarbij Evenepoel zonder reden van ver aanvalt. Het team viel uit elkaar en op het beslissende moment was er niemand. Een totale flop”, klonk het streng.

Merckx blikte ook al vooruit op de Ronde van Lombardije van zaterdag. “Zegt Moscon dat hij het opnieuw wil proberen na Parijs-Roubaix? Dat eert hem, maar het zal moeilijk worden. Er zitten te weinig dagen tussen om te herstellen. Die twee klassiekers kunnen enkel in hetzelfde seizoen gewonnen worden als ze maanden uit elkaar liggen. Pogacar is mijn favoriet, al zou het in Lombardije ook wel eens de dag van Remco Evenepoel kunnen worden. En hou Nibali toch ook maar in de gaten. Ondanks zijn 36 jaar blijft hij een groot kampioen.”