Kate Middleton gespot in Zara-jurk

Tijdens de Bond-première in Londen vorige week schitterde de Britse Kate Middleton in een peperdure jurk van Jenny Packham, maar het kan ook budgetvriendelijker voor de hertogin van Cambridge. Ze bezocht op dinsdag de universiteit van Londen in een jurk van Zara.

Kate Middleton verscheen voor haar werkbezoek in een zwart-wit geruite, knielange jurk van de Spaanse modeketen. Die combineerde ze met pumps in sober grijs. Halt: voor je naar de website surft om hetzelfde exemplaar op de kop te tikken, moet je iets weten. Het ontwerp hangt dit seizoen niet in de rekken. Volgens tijdschrift Hello! is het stuk afkomstig uit een collectie van een vorig seizoen.

De mama van prinsjes George en Louis en prinses Charlotte was trouwens al eerder te zien in de jurk met tailleriem, die iets wijder en in plooitjes valt vanaf de heupen. Het goede nieuws is dat de creatie een tijdloos karakter heeft. Wie de Kate-toer op wilt, kan in de huidige collecties een gelijkaardig exemplaar kopen. Wij zetten hieronder alvast vier alternatieven op een rij.

Shopping