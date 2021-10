Vierde leerjaar De Vlieger bezoekt 't Huis van de gemeente

Op dinsdagvoormiddag 5 oktober kwamen de leerlingen van het vierde leerjaar van basisschool de Vlieger uit Kaulille les volgen in 't Huis van de gemeente. Zo'n 40 enthousiaste leerlingen luisterden geboeid naar de uitleg van juffen-voor-één-dag Esther, Dorien en Kim.

In de vorm van een quizje werd nadien getest of de leerlingen wel goed opgelet hadden. En dat bleek geen probleem: 29 van de 40 leerlingen hadden alle antwoorden correct. Daarom moest de schiftingsvraag solaas bieden. Linda Mackowiack won die vraag en mocht zo een leuk aandenken mee naar huis nemen. Op het einde van het bezoek werd nog een groepsfoto op de pui van 't Huis van de gemeente genomen. Daarna fietsten de leerlingen nog naar het recyclagepark waar ze ingewijd werden in de edele kunst van de recyclage.