Cultuurfestival MoMent brengt scheurkalender uit

In samenwerking met het Poëziecentrum en PXL-MAD School of Arts brengt het Tongerse cultuurfestival MoMeNT een originele scheurkalender voor 2022 uit. 365 gelegenheden tot het scheuren van evenveel blaadjes. Blaadje voor blaadje ontdek je een TIJDgerelateerd gedicht of citaat. Liesje Van Eyck, Liselot Smolders, Evelien Nagels en Lisa Schelkens, studenten Grafisch Ontwerp van PXL MAD, creëerden de 365 illustraties. De scheurkalender is vanaf nu te koop bij de betere boekhandel voor 15 euro. “Wij raden evenwel aan om er drie exemplaren van te kopen”, klinkt het. “Zo kan je één exemplaar dagelijks gebruiken terwijl je het andere voor altijd bewaart en het derde weggeeft.”