Bent Van Looy en Martena Duss: “Het is voor ons niet griezelig om drie maanden niks te verdienen. We weten hoe dat moet”

Zij draagt een T-shirt van zijn Das Pop. Maar de muzikant in huis vertelt dat hij nu vooral schildert. Zoek niet naar logica, bij het echtpaar Martena Duss en Bent Van Looy, creatieve ouders met twee jonge kinderen in hartje Antwerpen. Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven is niet voor niets de titel van het boek dat hier ontstond. “We vullen elkaar goed aan, maar tegelijk zijn we als een ijsbeer en een koala: dat is een totaal andere energie.”