Lotte ‘Seksuolotte’ Vanwezemael breekt na zeven jaar met vriend

Bocholt

De Bocholtse seksuologe Lotte Vanwezemael is weer vrijgezel, dat bevestigt haar management.

Seksuolotte (29), bekend van onder andere radiozender MNM, was ruim zeven jaar lang samen met Kris Palmans: ze woonden ook samen in Kaulille. In een weekendinterview in onze krant vertelde Vanwezemael eerder dat hij het soms moeilijk heeft met haar bekendheid. “Makkelijk is het niet”, klonk het. “Toen we aan onze relatie begonnen, wisten we niet dat dít ons te wachten stond.” Een nieuwe relatie heeft Vanwezemael op dit moment niet, laat ze via haar manager weten.

Lotte Vanwezemael is bekend van haar werk als seksuologe, ze beantwoordt seksvragen op radiozender MNM en is regelmatig als experte te zien in De Cooke & Verhulst Show.

hvdv