Minister van Landbouw Crevits: “Wolvenplan en protocol bijsturen waar nodig”

In het Vlaams Parlement is de aanwezigheid van de wolf in Limburg besproken. Minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) noemde het afrasteren van alle weides in wolvengebied “niet haalbaar”.

De voorbije weken laaide de discussie over de plaats van de wolf in onze samenleving stevig op. Landbouworganisaties als Boerenbond vroegen zich luidop af of er in Vlaanderen wel plaats is voor de wolf. De organisatie noemde het wolvenplatform, het brede overlegorgaan over de wolvenkwestie, “een maat voor niets”.

Minister van Omgeving Zuhal Demir heeft al aangekondigd dat er binnenkort een nieuw overleg komt en dat het wolvenprotocol wordt geëvalueerd. De N-VA-minister wees er ook op dat er nog marge is voor het plaatsen van wolfwerende omheiningen. Zo heeft nog maar 9 procent van de mensen in het betrokken gebied zo’n wolfwerende omheining.

LEES OOK. Waarom veehouders hun kuddes amper beschermen tegen de wolf

© Tom Palmaers

Landbouwminister Hilde Crevits erkent dat de afrastering van weides één van de beste ingrepen is. Voor het plaatsen van die omheiningen kunnen veehouders ook rekenen op ondersteuning. Maar alle weides in de wolvenzone afrasteren is volgens de CD&V-minister “niet haalbaar”. “Er moet een goed evenwicht gevonden worden zodat alle veehouders hun vee wel veilig in de weides kunnen laten staan. Het wolvenplan en het wolvenprotocol moeten nauwgezet opgevolgd worden en bijgestuurd waar nodig”, klinkt het als antwoord op een vraag van Tinne Rombouts (CD&V).

Minister Crevits vraagt begrip voor de angst en ongerustheid van de bewoners en veehouders. “Er is een samenlevingsprobleem waarvoor we de ogen niet mogen sluiten”, klinkt het. De CD&V-minister dringt er daarom op aan het bestaande wolvenplan en wolvenprotocol nauwgezet op te volgen en “bij te sturen waar nodig”.