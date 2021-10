Belgisch gemengd curlingduo lijdt tweede nederlaag in olympisch kwalificatietoernooi

Dirk Heylen en Veerle Geerinckx hebben woensdag ook hun tweede wedstrijd verloren in de gemengde competitie op het Europese olympische kwalificatietoernooi curling in het Turkse Erzurum.

Daags na hun 8-7 nederlaag tegen Denemarken gingen Heylen en Geerinckx met 9-5 de boot in tegen Taiwan. Later op de dag spelen ze hun derde partij tegen Mexico, dat met 12-3 onderuitging tegen de Denen. Donderdag volgt de vierde en laatste kwalificatiematch tegen Oostenrijk.

De top drie gaat een ronde verder en behoudt uitzicht op de finalewedstrijden. Daar zijn drie tickets te verdienen voor het laatste olympische kwalificatietoernooi, dat van 5 tot en met 18 december in het Nederlandse Leeuwarden wordt gespeeld.

Het mixed doubles-team nam in het verleden twee keer deel aan het WK en een keer aan de qualifier voor het WK. Het is de eerste maal dat het team deel kan nemen aan de olympische kwalificatiereeks. In de gemengde competitie spelen een man en een vrouw samen. Het is 2 tegen 2 in plaats van 4 tegen 4 zoals in de team events. Het is een snellere variant, de wedstrijden zijn korter omdat er met minder stenen wordt gespeeld.

De Belgische mannenploeg, de Red Rocks, behaalde vorige maand promotie naar de B-divisie op het EK door een tweede plaats in de C-divisie. Ook voor hen is het de eerste maal dat ze deel kunnen nemen aan een olympische kwalificatieronde. Er wordt gespeeld in groepen van zes teams, de beste twee teams uit iedere groep halen de volgende rondes en de beste twee teams van de zes die doorgaan, behalen een plaats in het finale olympische kwalificatievent in december.

Alle spelers van de Red Rocks zijn lid van Curlingclub Zemst. Het gaat om Tom van Waterschoot, Timothy Verreycken, Jeroen Spruyt, Bram Van Looy en Daan Yskout. Wim Neeleman is de coach.

België treft in zijn groep achtereenvolgens Spanje (10/10), Slovakije (11/10), Estland (12/10), Roemenië (13/10) en Letland (14/10).

De Olympische Winterspelen in Peking staan geprogrammeerd van 4 tot 20 februari 2022.