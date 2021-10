Antwerpen

Een nieuw schandaal over belastingparadijzen en weer komen de Antwerpse diamantairs in opspraak. Onterecht? “Er is helemaal niks bewezen, maar omdat het over diamantairs gaat die ‘een link’ hebben met Antwerpen, is het makkelijk om weer op ons te schieten”, fulmineert Karen Rentmeesters van sectorfederatie Antwerp World Diamond Centre. “Sorry, maar dit is echt bullshit.”