Legendarische vrije trap van David Beckham in allerlaatste seconde voor Engeland is 20 jaar oud: “Ik krijg er nog altijd kippenvel van”

Engeland-Griekenland, de twee minuten blessuretijd waren volgemaakt. De Engelsen hadden nog één doelpunt nodig om zich te kwalificeren voor het WK. Eén allerlaatste kans nog: een vrije trap vanop zo’n dertig meter van doel. Specialist David Beckham zette zich achter de bal. En draaide hem heerlijk in de kruising. Old Trafford, het stadion waar hij ook met zijn club Manchester United speelde, ontplofte.

Dat iconische moment uit het voetbal is vandaag twintig jaar oud. De wedstrijd tussen de Engelsen en de Grieken was de laatste van de kwalificatiecampagne voor het WK 2002. Voor de wedstrijd wist Engeland dat het minstens even goed moest doen als concurrent Duitsland voor deelname aan de wereldbeker in Japan en Zuid-Korea. Maar niets ging zoals verwacht: de Duitsers raakten thuis niet voorbij Finland (0-0), terwijl een nerveus Engeland eerst 0-1 en daarna 1-2 achter kwam tegen Griekenland. Tot minuut 92 leken ze naast rechtstreekse kwalificatie voor het WK te grijpen.

Maar toen greep Beckham, de ster van het Engelse voetbal, de allerlaatste strohalm. “Ik krijg nog altijd kippenvel als ik eraan denk, erover praat of het zie. Het was gewoon een speciaal moment”, herinnert de vandaag 46-jarige Becks zich vandaag bij The Daily Mail. “Toen kon eindelijk de spons over wat er daarvoor was gebeurd, want tot dan hing er altijd die negatieve sfeer van die rode kaart rond me”, verwijst Beckham naar zijn uitsluiting tegen Argentinië op het WK 1998. “Ik had het gevoel dat de echte fans van Engeland die me dat enkele jaren lang kwalijk genomen hebben op dat moment zoiets hadden van ‘oké, het is vergeven’.