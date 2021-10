Thee saai? Niet met een geut gin erin, zo bewijst deze Billie Tea

Royal tea my dear? Drink deze perfect koninklijke cocktail bij een stukje cake en waan je de queen. Very posh en overheerlijk.

Billie Tea

Voor 1 persoon

5 minuten (zonder afkoelen van de thee)

Nodig

45 ml London gin

60 ml koude earl grey (aka black tea)

een beetje vers citroensap

vloeibare honing naar smaak

ijsblokjes

een schijfje citroen

een takje munt

Doen

Vul een glas met ijsblokjes. Doe er de gin en de koude thee bij. Breng op smaak met een beetje citroensap en honing. Even goed roeren. Versier met een schijfje citroen en een takje munt.

Vloeibaar goud

Heerlijk en ook eerlijk, deze vloeibare bloemenhoning van De Traay. Deze fairtrade en biologische bloemenhoning, is echt een aanrader. De nectar ervoor wordt verzameld van verschillende wilde bloemen in de ongerepte natuur van Nicaragua. Super in onze Billie Tea, maar ook gewoon in thee, op gebak of een pannenkoek en in een sladressing.

www.detraayhoning.com