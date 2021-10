Nederlandse miss weigert vaccinatie en trekt zich terug uit Miss World-verkiezing

Dilay Willemstein, onlangs nog verkozen tot Miss World Nederland, zal haar land niet vertegenwoordigen op de Miss World-verkiezing in Puerto Rico. Het 21-jarige model uit Eindhoven moest zich voor haar afreis laten vaccineren tegen het coronavirus, maar weigert dat.

Willemstein heeft haar afzegging/weigering dinsdagavond zelf bekendgemaakt op Instagram. Op de Miss World-verkiezing - die midden december plaatsvindt - zal ze worden vervangen door Lizzy Dobby, die tweede werd in de afgelopen Miss World Nederland-verkiezing.

“Ik ben er nog niet klaar voor om de prik te nemen. Ik voel me er niet goed bij”, aldus Willemstein in een interview met het Algemeen Dagblad. Ze had zich bij de Miss World Nederland-verkiezing naar eigen zeggen niet gerealiseerd dat ze gevaccineerd zou moeten worden en heeft de keuze lang voor zich uitgeschoven. “Maar ik kijk graag vooruit. Deze deur gaat dicht, maar er zullen nieuwe deuren voor mij openen.”

Eerder stelde ze dat het winnen van de competitie haar levensdroom was.