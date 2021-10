Actie op de beweegbank in Spalbeek

Sinds deze zomer staat er in het Geheugenlaantje een bank, een IPITUP-bank. Sportpromotie Hasselt helpt Spalbekenaren om meer te bewegen om zo fitter en vooral gezonder te worden.

Op donderdagnamiddag sport een groepje dames onder de deskundige leiding van coach Sam op de IPITUP-bank. Dit veelzijdig toestel traint alle spiergroepen en verbetert de algemene conditie. Het enthousiasme is groot en de resultaten zullen zeker volgen. Geïnteresseerden kunnen altijd contact opnemen met de dienst Sportpromotie van Hasselt en een aanvraag doen voor een lessenreeks. Op de website www.ipitup.be vind je meer informatie over deze multifunctionele bank. Weer of geen weer, de beweegbank wacht op jou!