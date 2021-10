Okra Spalbeek laat corona achter zich op het ledenfeest

"Het deed goed om de draad terug op te nemen en zich samen te ontspannen en bij te praten", klinkt het. Jean Vanhaeren leidde het feest in goede banen. Hij zorgt al sinds jaar en dag voor een mooi en gevarieerd programma: kaarten, petanquen, fiets- en wandeltochten organiseren, reizen, ... Voor elk wat wils.Nieuwe leden zijn altijd welkom bij de grootste vereniging voor 55-plussers in Vlaanderen waar ontspanning en ontmoeting centraal staan. Zin om aan te sluiten bij OKRA Spalbeek of wil je meer info, stuur dan een mail naar Jean Vanhaeren ijlv@skynet.be .