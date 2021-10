Toneelgroep Eenhoorn op de planken met Eternity

Wat doe je als kind als je vader vertrekt, je broertje nog geboren moet worden en je met een labiele moeder achterblijft? Wat doe je als kind als je moeder dan sterft en je broertje een gek blijkt te zijn. Wat doe je als je vader je doodleuk aankondigt dat hij terug naar huis komt en een vreemde vrouw bij zich heeft? Dan … Dan vecht je met alles wat je in je hebt. Dan vecht je om gezien, gehoord, herkend en erkend te worden. Want uiteindelijk zijn we allemaal hetzelfde: eenlingen, dolers. Steeds op zoek naar die ene die ons geeft waar we zo naar verlangen.Details: Spelers: Kim Biebaut, Tom Loose, Julien Swennen en Inger Van EldikRegie: Ron Rerren met regie assistente Marij PerryPremière: 15 oktober 2021 om 20.15uMatinée: 24 oktober 2021 om 15.00uSpeeldata: 16-19-22-23-28-29-30 oktober 2021 om 20.15u in theaterzaal: 't Schuurtje in Sint-Lambrechts-Herk.Reserveren: 0476 69 52 47 (Luc Pardon)