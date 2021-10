OVERZICHT. Rijkste families van België goed vertegenwoordigd in Pandora Papers

De Pandora Papers onthullen 29.000 namen van rijken en iets minder rijken die via offshoreconstructies in belastingparadijzen hun centen uit handen van de fiscus wisten te houden. Er waren al meerdere namen van - zowel Belgische als buitenlandse - betrokkenen bekend, woensdag maakte Knack nog een aantal nieuwe namen bekend. Het gaat bijna allemaal om personen of families die opduiken in de lijst van rijkste Belgen.

OVERZICHT. Deze Belgen en buitenlanders duiken op in Pandora Papers en dit wordt hen verweten

- De families van Hugo Verlinden (van verzekeringskantoor Van Dessel in Berlaar), Ben Van Loo (A-Star Group in Mechelen) en Christian Teunissen (Xior in Antwerpen) bezaten samen met nog twee andere landgenoten de Seven Sins, een 41 meter lange luxejacht die nog tot 2017 was ondergebracht in een offshore op de Britse Maagdeneilanden. De familie Van Loo staat op de 581e plaats in de lijst met rijkste Belgen, de familie Teunissen op de 125e.

- De familie van Ronald de Waal, bekend van de Nederlandse kledingketen WE. De Nederbelg, die in Wijnegem woont, was zeker tot in 2017 onder meer eigenaar van Tarbat Investments Limited. Dat is een offshore op de Britse Maagdeneilanden waarvan de activiteit “een plezierjacht bezitten” is.

- Nicolas D’Ieteren, bestuurder bij de belangrijkste auto-importeur van ons land, werd in 2016 directeur en eigenaar van een postbusconstructie op de Britse Maagdeneilanden. De familie D’Ieteren staat op de 14e plaats in de lijst met rijkste Belgen.

- Dominiek De Clerck, telg van de familie achter de West-Vlaamse textielgroep Beaulieu, bezit een offshore op de Britse Maagdeneilanden. Het geld daarvan, een half miljoen euro, zou afkomstig zijn van een schenking van zijn ouders. De familie De Clerck staat op de 27e plaats in de lijst met rijkste Belgen.

- Zowel baron Dilip Mehta, voormalig gedelegeerd bestuurder van Rosy Blue (de grootste speler in de Belgische diamantsector), als zijn zoon Vishal duiken op in de Pandora Papers. Zij hebben offshoreconstructies in Panama, Hongkong en op de Britse Maagdeneilanden. In enkele van die offshores staan meerdere miljoenen geparkeerd. De familie Mehta staat op de 90e plaats in de lijst met rijkste Belgen.

- Ook de Franse familie Bouriez, die onder meer supermarktketen Cora oprichtte en waarvan enkele telgen in België wonen, staat vermeld in de Pandora Papers. De broers Philippe (voormalig CEO van de groep Louis Delhaize) en Jacques (voorzitter van diezelfde groep tot 2018) hadden trusts ter waarde van tientallen miljoenen euro’s in Nieuw-Zeeland.