Bakpoeder of baksoda: wat is het verschil? En kan je ze door elkaar vervangen?

Elke hobbykok heeft het zich wel al een keer afgevraagd. Bakpoeder en baksoda: wat is eigenlijk wat? En wat als je het niet in huis hebt? Laurence Roothooft, die net samen met Martena Duss het Kookboek voor een heerlijk chaotisch leven uitbracht, weet raad.

Bakpoeder

“Bakpoeder is een natriumbicarbonaat waar zout, zuur en een stabilisator aan is toegevoegd. Je voegt het toe aan beslag en deeg om het te laten rijzen en luchtiger te maken. Je kunt bakpoeder niet zomaar vervangen door baksoda.”

Baksoda

“Baksoda, ook wel zuiveringszout of natriumbicarbonaat, is een natuurlijke minerale stof en voeg je eveneens toe aan beslag en deeg om dat te laten rijzen en luchtiger te maken. Baksoda heeft een sterkere werking dan bakpoeder en werkt het best in combinatie met een zuurhoudend element zoals citroen, yoghurt, karnemelk of cacao. Je kunt baksoda vervangen door een dubbele hoeveelheid bakpoeder.”