Als 6-jarige verkozen tot “mooiste meisje ter wereld”, nu schittert Thylane Blondeau in lingerie tijdens Parijse Modeweek

Op haar zesde werd ze verkozen tot mooiste meisje ter wereld, op haar tiende poseerde ze voor het Franse modeblad Vogue en op haar dertiende prijkte ze op haar eerste magazinecover. De modellencarière van Thylane Blondeau, de dochter van voetballer Patrick Blondeau en actrice Veronika Loubry, schoot al vanop erg jonge leeftijd uit de startblokken en gaat nog altijd als een trein. Ondertussen heeft ze al geposeerd voor roemrijke merken als Dolce & Gabbana, L’Oréal en Versace en in 2018 richtte ze haar eigen kledingmerk Heaven May op. Een jaar later prijkte ze nog eens helemaal bovenaan de jaarlijkse lijst van ‘mooiste gezichten ter wereld’ van TC Candler.

En nu mag ze nog een prestigieuze verwezenlijking op haar palmares plaatsen. Blondeau mocht voor lingeriemerk Etam de catwalk op van de prestigieuze Modeweek van Parijs. Daar verscheen ze in een zwart ensemble. “Bedankt Etam dat ik dit mocht doen”, zo schreef de Française na afloop op Instagram. “Dit was zo leuk.”