Opnieuw verhaal van seksueel misbruik in het vrouwenvoetbal: 24 Venezolaanse voetbalsters beschuldigen oud-trainer

Vierentwintig Venezolaanse voetbalspeelsters beschuldigen in een gezamenlijke brief een oud-trainer van seksueel misbruik. De 55-jarige Panamees Kenneth Zseremeta was negen jaar aan de slag bij verschillende nationale jeugdploegen voor hij in 2017 werd ontslagen.

De brief is ondertekend door onder meer Deyna Castellanos, de sterspeelster van Atletico Madrid. De vrouwen schrijven dat ze “besloten het stilzwijgen te doorbreken om toekomstige misbruiken - psychisch, fysiek en seksueel - te vermijden”.

Directe aanleiding voor de open brief is het getuigenis van een speelster die onthulde dat ze door de trainer op 14-jarige leeftijd werd misbruikt. Ook andere speelsters zouden door Zseremeta benaderd zijn.

De Panamese coach is inmiddels alweer enkele jaren actief in zijn thuisland waar hij een vrouwenploeg coacht. Hij heeft nog niet gereageerd. De voorbije weken kwamen er verschillende verhalen over misbruik en intimidatie in het vrouwenvoetbal naar buiten, onder andere door speelsters in Australië en de VS.