Grote razzia in Duitsland tegen internationaal witwasnetwerk

Bij een grootschalige razzia tegen een internationaal actief witwasnetwerk heeft de Duitse politie woensdagochtend kantoren en woningen in drie deelstaten doorzocht. Tien mensen werden opgepakt, aldus de politie.

Meer dan duizend agenten zijn ingezet bij de razzia’s in Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen. Onder hen zijn ook speciale eenheden. Bewijzen en illegale vermogens zijn in beslag genomen.

Verdere details zal het openbaar ministerie in Düsseldorf in de namiddag bekendmaken op een persconferentie. Momenteel is de politieoperatie nog aan de gang.