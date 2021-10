10 procent meer Belgische faillissementen verwacht in 2022

Na twee jaar van daling zullen de faillissementen wereldwijd in 2022 met vijftien procent toenemen. Dat blijkt woensdag uit onderzoek van Euler Hermes, de grootste kredietverzekeraar ter wereld en onderdeel van Allianz. Door de talrijke steunmaatregelen van de overheid wordt in België een matigere stijging van tien procent verwacht.

Voor 2021 wordt in België een lichte stijging met drie procent verwacht van het aantal faillissementen (7.400 in totaal), volgend jaar zouden er tien procent meer zaken over de kop gaan (8.150 faillissementen). Toch liggen deze aantallen nog ver onder de recordniveaus van voor de crisis: in 2019 waren er nog meer dan 10.000 faillissementen.

Energiesector

Op het vlak van sectoren verwacht Euler Hermes dat groothandels in de Benelux zwaardere tijden tegemoet gaan. Met de huidige stijging van de energieprijzen is het ook opletten geblazen in de energiesector. Voorts noemt de kredietverzekeraar als risicofactoren de verstoring van de toeleveringsketens, het wel of niet doorzetten van de inflatie en het tekort aan personeel.

Ook wijst Euler Hermes op “zombiebedrijven”. “Al jarenlang is er een kwalijke trend gaande dat ongezonde bedrijven door gratis geld via extreem lage rente en de opkoopprogramma’s van de centrale banken in leven worden gehouden. Daar kwam nog eens de coronasteun van de overheid bovenop. Nu die steun gaat wegvallen, zal een deel van die zombiebedrijven alsnog over de kop gaan”, klinkt het.

Wereldwijd wordt een toename van het aantal faillissementen voorspeld met 15 procent. Dat is nog altijd 4 procent lager dan pre-corona. Euler Hermes verwacht wel dat het aantal faillissementen in Afrika, Midden- en Oost-Europa en Latijns-Amerika zal oplopen tot ver boven het niveau van voor de crisis.

“Deze stijging kon natuurlijk niet uitblijven. Vooral door de steunpakketten van de overheid bereikte het aantal faillissementen in de coronacrisis een historisch laagtepunt. Aan die situatie komt nu stapsgewijs een eind”, stelt de kredietverzekeraar. “Wij gaan ervan uit dat de massale staatsinterventies hebben voorkomen dat een op de twee bedrijven in West-Europa én een op drie in de VS failliet is gegaan.”