Je ziet haar als anker in het VRT-journaal van 13 en 19 uur, maar daarbuiten is de Hasseltse Hanne Decoutere (41) ook taximama voor Anna (7) en Vincent (5), en balletdanseres. Haar redder in nood op drukke dagen: soep, en een extra helpende hand. “Ik schaam me er niet meer voor.”