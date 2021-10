Crelan blijft hoofdsponsor van Basketball Belgium

De sponsoring omvat de Belgian Cats & Lions, de nationale 3x3-teams en de nationale jeugdploegen U18 en U20. De bank blijft ook shirtsponsor, bij de Cats & Lions op de achterzijde van het shirt en bij de 3x3- en jeugdploegen op de voorzijde.

“De afgelopen jaren hebben we bijzonder genoten van de straffe prestaties van de Belgian Cats & Lions”, zegt Jean-Paul Gregoire, Bestuurder-Directeur van Crelan. “Vooral de zenuwslopende wedstrijden op het Europees Kampioenschap en de Olympische Spelen staan nog in ieders geheugen gegrift. Als coöperatieve bank zijn we dan ook bijzonder trots deze sterke samenwerking met Basketball Belgium te verlengen. Ook de jeugdploegen & de nationale 3x3-teams kunnen op onze ondersteuning blijven rekenen. Op deze manier bouwen we verder aan een mooie toekomst voor het Belgische basketbal.”

“Crelan is een Belgische bank, die dezelfde waarden uitstraalt als Basketball Belgium”, stelt voorzitter van Basketball Belgium, Jan Van Lantschoot. “De bank draagt al een aantal jaar bij tot de identiteit van onze nationale ploegen, die gelijk staat aan kwalificatie voor grote tornooien en het behalen van goeie resultaten en dat is een weg die we willen blijven inslaan. We zijn dan ook uitermate verheugd met de verlenging van dit contract.”