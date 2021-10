Loonsverlaging leden Vlaams Parlement 2 jaar geleden goedgekeurd, maar nooit doorgevoerd

Het Vlaams Parlement heeft een loonsverhoging voor de parlementsleden die ze zelf bijna twee jaar geleden goedkeurde, nog niet doorgevoerd. Dat klaagt fractieleider Jos D’Haese van oppositiepartij PVDA woensdag aan. Hij dient een nieuwe resolutie in om de loonsverlaging alsnog tegen januari volgend jaar te regelen.

Het Vlaams Parlement keurde in december 2019 unaniem een resolutie goed om het loon van de parlementsleden met 5 procent te verlagen. Bedoeling was dat het Uitgebreid Bureau tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel zou uitwerken.

D’Haese stelde intussen vast dat die resolutie dode letter is gebleven. “Een bewuste beslissing”, vermoedde de fractieleider woensdag in ‘De ochtend’ op Radio 1. Om de loonsverlaging er toch door te krijgen, dient zijn partij dezelfde resolutie opnieuw in, met een nieuwe deadline.

