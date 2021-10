Opnieuw meer dan 200 kilometer file: “Corona-effecten op de weg zijn duidelijk voorbij”

Er waren woensdagochtend enkele ongevallen: op de Antwerpse Ring richting Gent ter hoogte van Antwerpen-Zuid, op de E40 ter hoogte van Erpe Mere (eveneens richting Gent), op de E19 ter hoogte van parking Peutie (richting Brussel)… “Maar eigenlijk is het al enkele ochtenden echt wel pittig op de Vlaamse snelwegen”, aldus Bruyninckx. “Ook maandag en dinsdag ging de filebarometer met gemak boven de 200 kilometer, woensdag was dat zelfs meer dan 220 kilometer.”

De ongevallen spelen daar een rol, maar daar komt onder meer ook nog het natte herfstweer bij. “Het is een constante”, zegt Bruyninckx nog. “Oktober en november zijn elk jaar filekleppers. Je hebt het slechte weer, in combinatie met veel volk op de baan, wat incidenten… Dan heb je dit.”

Volgens de woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum is de impact van de coronacrisis - waarbij er veel minder file was omdat veel mensen van thuis uit werkten - volledig weg op de Vlaamse snelwegen. “Afgelopen september lag de filezwaarte zelfs 22,5 procent hoger dan in september 2019, dus voor corona. Of ook oktober meer fileleed zal berokkenen, is nu nog te vroeg om al in te schatten, maar de corona-effecten zijn duidelijk voorbij.”