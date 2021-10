Vrijdag op één na grootste EuroMillions-jackpot ooit: 202 miljoen euro te winnen

De nummers 11 - 13 - 14 - 36 - 45 en de sterren 7 en 9. Als je die dinsdag had aangekruist op je EuroMillions-biljet, dan was je nu 178 miljoen euro rijker. Maar niemand deed dat, er was geen winnaar in rang 1, waardoor de - al erg hoge - jackpot nog eens werd opgetrokken. Komende vrijdag is er liefst 202 miljoen euro te winnen. Het gaat om de op één na grootste jackpot ooit: in februari van dit jaar won een Zwitser nog 210 miljoen euro.

“Het reglement van EuroMillions bepaalt dat de jackpot kan stijgen als er geen winnaar is”, zo verklaarde Joke Vermoere, woordvoerster van de Nationale Loterij, eerder al. “Maar daar zit natuurlijk wel een limiet op.”

Die limiet stond tot december 2020 op 200 miljoen euro en werd toen gewonnen door een Fransman. Maar in het reglement staat ook nog een andere interessante regel. De volgende keer dat die limiet bereikt wordt, mag het plafond met 10 miljoen opgetrokken worden. Zo kon er in februari voor 210 miljoen euro gespeeld worden. “Als we in de toekomst nog eens aan die 210 miljoen komen omdat er geen winnaar is, kan het opgetrokken worden naar 220 miljoen euro. Maar de ultieme limiet, die momenteel vastgelegd is in het reglement, is 250 miljoen euro.”