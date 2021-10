Eén op de drie Belgische bedrijven behoudt mondmasker op de werkvloer

Zowat 35 procent van de bedrijven zal het mondmasker op de werkvloer behouden, hoewel het sinds 1 oktober niet meer verplicht is. Dat blijkt maandag uit een bevraging van hr-dienstengroep Liantis bij ruim 1.500 Belgische ondernemers.

Op veel werkplekken zal er ook nog extra ontsmet, verlucht en afstand worden gehouden, zelfs als dat niet meer verplicht is. De angst voor zieke werknemers en een mogelijke vierde golf maakt dat ondernemers erg voorzichtig blijven.

Opmerkelijk is volgens Liantis wel dat slechts 10 procent van de respondenten zegt te blijven inzetten op de beperking van fysieke aanwezigheid op de werkvloer en thuiswerk. Meer dan 90 procent wil ook weer volop fysieke (team)events organiseren.

Als uit een risicoanalyse blijkt dat het aangewezen is om een mondmasker te blijven dragen, kan een werkgever volgens Liantis juridisch bepalen dat het personeel toch nog een mondmasker moet dragen. “Dan is het aangewezen om hier goed over te communiceren met je medewerkers en uit te leggen waarom je bepaalde keuzes maakt”, zegt Matthias Debruyckere, juridisch expert bij Liantis. “Een werkgever heeft immers de plicht om ervoor te zorgen dat de gezondheid op de werkvloer gewaarborgd blijft.”