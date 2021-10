Minister Somers na rapport over moskee Heusden-Zolder: “Te veel invloed van buitenaf”

Er is een fundamenteel probleem binnen de Moslimexecutieve, vindt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld). Daarmee reageert hij op het rapport van de Staatsveiligheid waarin de moskee van Heusden-Zolder ter sprake komt.

De Moslimexecutieve ondervindt te veel invloed vanuit het buitenland en daar moeten we komaf mee maken, aldus Somers. “Dit kunnen we als overheid niet langer aanvaarden”, zei hij woensdag in De ochtend op Radio 1.

Volgens de minister wordt overlegd met zijn federale collega van Justitie, de Staatsveiligheid en de nieuwe screenings- en inspectiedienst over hoe moet worden opgetreden. Somers zou dat het liefst doen op basis van het nieuwe Erkenningsdecreet, dat binnenkort groen licht krijgt in het Vlaams Parlement. Als dat niet kan, moet het gebeuren op basis van de bestaande regels.