Jan Swennen, raadsman van KRC Genk, is niet te spreken over de uitlatingen van advocaat Kris Luyckx. “Het is totaal ongepast van hem om als raadsman van een spijtoptant, uitlatingen te doen over wat hij vindt dat het lot behoort te zijn van derden en dit op een moment dat het dossier nog in onderzoek is”, reageert Swennen.