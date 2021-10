Zeven jaar na laatste film beginnen Sylvester Stallone, Jason Statham en Megan Fox aan ‘The Expendables 4’

Sylvester Stallone (links), Jason Statham (rechts) en co. zijn nog lang niet uitgespeeld. Dra beginnen de opnames van — © IMAGEGLOBE

Sylvester Sly Stallone denkt nog niet aan zijn pensioen. Dra begint hij met de opnames van The expendables 4. Het laatste luik van de reeks, dat zeer slechte kritieken kreeg maar wel goed scoorde bij het publiek, kwam uit in 2014. Met de films brengt Stallone ode aan de actiefilms uit de jaren 80 waar hij destijds zo in uitblonk. Denk maar aan de eerste Rambo-films.

Naast de hoofdrol neemt Stallone ook de regie van dit vierde deel op zich. Oude bekenden Dolph Lundgren (63) en Jason Statham (54) tekenen present, ook actrice Megan Fox (35) zal van de partij zijn. De opnames beginnen in het Verenigd Koninkrijk en zullen vermoedelijk naar een aantal exotische locaties gaan.(tove)