‘James Bond’ en ‘Venom’ geven Hollywood hoop: cinema’s lopen weer vol

Het was een uitstekend weekend voor de internationale bioscoopwereld. De nieuwste James Bond-film ‘No time to die’ en de Marvel-film ‘Venom: Let there be carnage’ hebben heel wat bezoekers naar de zalen gelokt. In ons land tekent Bond zelfs voor de beste release ooit in september met bijna 150.000 bezoekers.

Met bijna 150.000 waren ze, de fans die de nieuwste James Bond-film wilden zien in ons land. Dat aantal is ook de beste release sinds de Belgische bioscopen weer open zijn. De vorige was in handen van Fast & furious 9, met 102.000 bezoekers in het eerste weekend. De Bond-film is al uit in 54 landen, maar nog niet in China en de Verenigde Staten (8 oktober). Nu al haalde de boxoffice 121,3 miljoen dollar binnen. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland alleen al staat de teller op 35,1 miljoen dollar.

Dat is niet de enige film die het goed doet. Venom: Let there be carnage, die bij ons op 13 oktober verschijnt, heeft een record aan de box office binnengehaald in de Verenigde Staten. 90,1 miljoen dollar haalde die in het laatje in het openingsweekend. Dat is het beste openingsweekend sinds de coronacrisis. De vorige recordhouder was Black Widow (80,8 miljoen dollar). Opmerkelijk: de eerste Venom haalde minder op tijdens het openingsweekend in 2018, namelijk 80,2 miljoen dollar.

Regisseur Andy Serkis en acteur Tom Hardy tijdens een screening voor de tweede ‘Venom’-film. — © Joel C Ryan/Invision/AP

Het wordt uitkijken naar wat Dune doet. De sciencefictionfilm van Denis Villeneuve haalde bij ons in haar openingsweekend 70.850 bezoekers naar de zalen. In Groot-Brittannië en de VS komt hij pas op 22 oktober in de zalen. (eadp)