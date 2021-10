Sterke Brent Van Moer in eerste koers na heupbreuk: “Samen met Florian Vermeersch koersen winnen, dat is de droom”

Brent Van Moer maakte zijn wederoptreden in Binche-Chimay-Binche. — © BELGA

Twee dagen nadat boezemvriend Florian Vermeersch schitterde in de Hel reed zijn ploegmaat Brent Van Moer (23), dat andere talent van Lotto-Soudal, met Binche-Chimay-Binche zijn eerste wedstrijd sinds de Tour na een heupbreuk. In functie van volgend seizoen waar hij en zijn trainingsmakker hun prestaties moeten bevestigen. “Meteen klassiekers winnen wordt moeilijk, maar we gaan het heel hard proberen.”