Turnster Nina Derwael veroverde goud op de Olympische Spelen, maar laat binnenkort opnieuw het competitiebeest in zich los in Dancing with the stars. In De Cooke & Verhulst show vertelt Nina dat ze staat te popelen om haar beste danspasjes te tonen. “Ik ben heel enthousiast”, klinkt het. “Ik zei meteen ja!”