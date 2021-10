Brussel

Volgens het VRT-programma Pano speelt de Sultan Ahmet-moskee van Heusden-Zolder een belangrijke rol in het verspreiden van het extremisme in Limburg. “Ik zet me al 35 jaar in een voor verdraagzame samenleving, ik verdien dit niet”, reageert een erg aangeslagen voorzitter Mehmet Üstün.