“Een regenachtige dag met bij momenten stevige windstoten”

In de loop van de ochtend zal het vanuit het noorden gaan regenen. Namiddag wordt het vanuit die windstreek overwegend droog. Hier en daar zou er nog even een bui kunnen vallen.

Dankzij opklaringen in de namiddag zou het in het noorden nog even 14°C kunnen worden. In het zuiden van de provincie zal een graad of 12 het hoogst haalbare zijn.

Gedurende een groot deel van de dag zal de wind aan gemiddeld 5 Beaufort uit het zuidwesten waaien. De windstoten kunnen geregeld pieken in de buurt van 50 km/u bereiken.

Ook in de nacht naar donderdag kunnen er regionaal nog een aantal buien blijven aanslepen.

Het blijft overwegend bewolkt en daardoor blijven de temperaturen ook boven 10°C.

