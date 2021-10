Bailly wordt gecoacht door ex-prof Steve Darcis. In Monastir vormen ze ook een gelegenheidsduo in het dubbelspel. — © RR

Pierre-Yves Bailly heeft zijn eerste ATP-puntje beet. De 17-jarige Bilzenaar won de eerste ronde op het 15.000 dollartoernooi in het Tunesische Monastir. “Dit is een nieuwe mijlpaal in mijn carrière.”