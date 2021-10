Vrouw (22) sterft bijna na eten van ijsje tijdens droomreis in Rome: “Dokters vochten voor mijn leven”

Wat een droomreis moest worden voor een Amerikaanse vrouw, draaide helemaal anders uit. Annika Larson (22) werd op de tweede dag van haar verblijf in Rome telefonisch gedumpt door haar vriend, en wilde zichzelf opbeuren door een hele dag lang te proeven van al het lekkers dat de Italiaanse keuken te bieden heeft. Maar toen Annika - die allergisch is aan noten en zeevruchten - een ijsje at, liep het mis. Ze kreeg een allergische reactie en belandde in een ernstige toestand in het ziekenhuis. “De dokters vochten voor mijn leven”, klinkt het op TikTok, waar het verhaal al talloze keren werd bekeken. “Ik ben hen erg dankbaar.”