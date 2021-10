Na storm en corona: de Zonneridders komen terug met een halve kilometer polonaise

In 2020 moesten de Zonneridders in Zonhoven helaas de eerste carnavalstoet nog afblazen als gevolg van een hevige storm. De tweede stoet kon niet doorgaan omwille van corona. Ook in 2021 gooide dat vervelende beestje weer roet in het eten.

Maar nu komt de organiserende carnavalsgroep De Zonneridders dus straffer terug dan ooit tevoren. ‘Alles kump goed’ is het themalied waarmee ze dit jaar het feest op gang trekken. “We hebben weer ongelofelijk veel zin in carnaval,” zegt voorzitter Eddy Vaes. “Het is natuurlijk een lastige periode geweest voor alle carnavalisten die van dit mooie feest houden. We willen het carnaval nu op een originele manier terug op gang trekken in Zonhoven. Onze eigen schepen van feestelijkheden Johan Vanhoyland zal het themalied ‘Alles kump goed’ zingen. Het is een vrolijk nummer dat uitnodigt om te dansen.”

“En precies daarom gaan we op 11 november aan het begin van het seizoen uitpakken met een recordpoging. We willen minstens een halve kilometer polonaise vormen. Daarvoor hebben we natuurlijk nog veel volk nodig. Vandaar onze oproep om op 11 november om 11.11 uur massaal naar het Kerkplein in Zonhoven te komen, om letterlijk mee de handen uit de mouwen te steken voor onze megapolonaise. Hopelijk wordt het dorp te klein. Vrolijke mensen die geïnteresseerd zijn om mee te helpen met de carnavalstoet en de feestelijkheden mogen zich vanzelfsprekend ook melden via eddyvaess@hotmail.com.” TR