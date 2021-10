Komt er eindelijk een einde aan 50 jaar verkeersellende op de Noord-Zuidverbinding?

Vrijdag neemt de Vlaamse Regering een beslissing over het tracé van de Noord-Zuidverbinding. Daarmee moet een einde komen aan een politieke impasse die 50 jaar heeft aangesleept. Noord-Limburg houdt de adem in. Want de monsterfiles richting Hasselt moeten niet onderdoen voor de verkeersellende rond Brussel en Antwerpen die dagelijks de nationale media haalt. TVL-journalist David Bijnens kan ervan meespreken. Hij woont in Pelt en zit iedere ochtend veel te lang in zijn auto om op onze redactie in Hasselt te geraken. In de aanloop naar de historische beslissing van de Vlaamse regering stuurden wij Luc Moons vanochtend samen met David op pad om het fileleed in kaart te brengen.