Wie wordt kopman van Deceuninck-Quick Step in Lombardije: Evenepoel, Almeida of Alaphilippe?

Evenepoel kandidaat-winnaar voor de Ronde van Lombardije? Kan zijn, maar dan zal hij niet alleen met Pogacar en co moeten afrekenen, maar ook met twee van zijn ploegmaats. Ook de Portugees Almeida is in prima doen. Terwijl Alaphilippe in zijn nieuwe regenboogtrui graag die ene Italiaanse topklassieker wil winnen die hij nog niet won. Wie wordt de kopman van Deceuninck-Quick Step? “We zullen eerlijk tegen mekaar moeten zijn”, weet Evenepoel.