Stijn Vreven in Sportcafé: "Mentaliteit bij spelers Racing Genk moet pak beter". — © TV Limburg

Zonder de juiste mentaliteit kan je geen voetbalwedstrijd winnen op het hoogste niveau. Bij Racing Genk zijn er momenteel te veel spelers die net niet dat stapje extra lopen of feller in de duels gaan. Woorden van trainer Stijn Vreven in TVL Sportcafé. Hij voelde dat de kiem van de blamage tegen Eupen afgelopen zondag al gelegd werd tijdens de Europese afstraffing tegen Dinamo Zagreb.