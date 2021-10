LIVE. Volg hier de gemeenteraad van Maasmechelen

De helft van de items behelst aanvullende verkeersmaatregelen, zoals bescherming voor zwakke weggebruikers (Grotstraat in Kotem) of het plaatsen van snelheidsremmers of het installeren van wegversmallingen. Op het kerkplein in Leut komen twee laadpalen voor elektrische voertuigen. De gemeente gaat een samenwerking aan met de provincie voor het versterken van taalontwikkeling en -ondersteuning bij kleuters en leerlingen uit de lagere scholen. De raad ondertekent ook een lokaal energie- en klimaatpact met de Vlaamse overheid voor de aanleg van groenperken, het planten van bomen, de aanleg van meer fietspaden en het aanplanten van hagen.

(jth)