Arthur Theate traint mee met Rode Duivels, Lukaku, De Bruyne en Hazard amuseren zich

Na Hugo Siquet en Nicolas Raskin was het dinsdag de beurt aan hun collega-belofteninternational Arthur Theate (Bologna) om in het nationaal oefencentrum in Tubeke mee te trainen met de Rode Duivels, die er hun laatste oefensessie afwerken voor de afreis naar Turijn, waar ze het donderdagavond in de halve finales van de Nations League opnemen tegen Frankrijk.

Theate kwam voor de training bij de groep om de afwezigheid van Jason Denayer op te vangen. De verdediger van Olympique Lyon bleef met hinder binnen om individueel te werken, net als Thorgan Hazard en derde doelman Koen Casteels. Voor alle duidelijkheid: Theate zit momenteel niet in de 23-koppige selectie van Roberto Martinez voor de Nations League, maar de bondscoach kan wel nog steeds zieke of geblesseerde spelers vervangen.

In totaal kwamen er zo negentien veldspelers en drie doelmannen het oefenveld op. De afwezigheid van Denayer zorgt toch voor wat onrust, want in de selectie van Martinez zitten er slechts vier verdedigers, terwijl er daar drie van aan de aftrap moeten verschijnen, in de 3-4-2-1 van de Spanjaard. Bovendien zijn er toch wat vraagtekens wat betreft de vorm en fitheid van drie van de vier verdedigers, enkel Jan Vertonghen is al een maand blessurevrij bij Benfica.

De sfeer op training was alvast opperbest. Eden Hazard, Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne amuseerden zich kostelijk.

