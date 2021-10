Thomas Foket: “Wat ik in de Ligue 1 al heb gezegd tegen Mbappé? ‘Zet u recht, jong’”

Donderdag kijken de Rode Duivels in het Italiaanse Turijn Frankrijk in de ogen in de halve finale van de Nations League. Dinsdag blikten Toby Alderweireld en Thomas Foket vooruit op het treffen met Les Bleus.

Thomas Foket keek Kylian Mbappé dit seizoen al eens in de ogen, toen hij met het Franse Reims tegen Paris Saint-Germain speelde. “Maar maak van mij nu geen ervaringsdeskundige, hé”, lachte de vervanger van Thomas Meunier. “Ik vrees dat er niet echt een recept bestaat om hem af te stoppen. Je mag hem geen ruimte geven, want hij is ontzettend snel. Maar je mag ook niet te kort op hem spelen, want één tegen één is hij ook sterk. Het zal vooral zaak worden van elkaar goed te helpen. Ik denk wel dat het een vriendelijke jongen is. Ik heb nog niet echt gepraat met hem. Misschien eens ‘zet u recht, jong’ geroepen” (lacht)

Foket is naar eigen zeggen erg fier dat hij deel uitmaakt van de selectie voor de Nations League. “Het is een groep van 23 spelers, een beetje zoals een EK of een WK. Dan is het toch niet evident om erbij te zijn. Als ik minuten mag maken, zal ik alles geven. Maar er zijn zó veel goeie spelers bij. Ik ben dus geduldig. Ik heb wel het gevoel dat ik het niveau goed oppik telkens ik bij een ploeg terechtkom die op een hoger niveau speelt.”

© EPA-EFE

Foket heeft ook zijn eigen redenen om donderdag te winnen tegen Frankrijk. “Op de club hebben er al wel wat mensen mij herinnerd aan het WK van drie jaar geleden dat Frankrijk heeft gewonnen. Het zou dus niet slecht zijn om donderdag te winnen (grijnst). Ik voel ook wel dat het revanchegevoel bij de spelers groot is. Het is het moment om te laten zien wat we kunnen tegen grote ploegen. De Nations League winnen zou deze ploeg heel goed doen.”