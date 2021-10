Remco Evenepoel rijdt zaterdag de Ronde van Lombardije, de koers waar hij zwaar viel: “We zullen zien of het veiliger is geworden”

Remco Evenepoel is klaar om te knallen in de Ronde van Lombardije. Zaterdag staat hij aan de start van de koers waar hij vorig jaar zwaar viel in een afdaling. Maar van een revanche wil hij niet spreken: “Ik start met het idee dat ik blij ben dat ik weer mee zal kunnen koersen in die wedstrijd.”

Remco Evenepoel won maandag de Coppa Bernocchi en finishte als vijfde in de Giro dell’Emilia op zaterdag. “Het was een goede generale repetitie”, blikte hij dinsdag terug en vooruit. “Ik voel me goed en start met vertrouwen in de Ronde van Lombardije. Ik ben niet uit op revanche na mijn val vorig jaar, ik wil gewoon een goede koers rijden.”

Evenepoel opende maandag al op zo’n 140 km van het eind de debatten en won finaal met een solo van ruim 30 km, in de gietende regen. “Vandaag voel ik me wel moe”, gaf hij toe op een online persmoment. “Die koers en de omstandigheden vroegen veel van mijn lijf. Het is nu zaak om goed te recupereren richting zaterdag, ik kijk er naar uit. Het draaide goed in de Giro dell’Emilia en nu ook in de Coppa. De benen zijn in orde. Al op het WK voelde ik me goed, maar deze twee koersen gaven me nog dat tikkeltje meer vertrouwen. Het is wel fijn om met zo’n gevoel aan de Ronde van Lombardije te starten. Ik heb nog steeds goede benen en de ploeg doet het ook goed. Het wordt plezant zaterdag.”

© Getty Images

Drie leiders bij The Wolfpack

Deceuninck-Quick Step start met drie leiders: Evenepoel, Alaphilippe en Almeida. “Neen, er zijn nog geen afspraken gemaakt”, aldus Evenepoel. “Het wordt een harde koers zaterdag, je moet goede benen hebben om te winnen. Het wordt zaak om eerlijk te zijn met elkaar. Als ik een mindere dag heb, zal ik dat snel zeggen en omgekeerd zullen ook de andere jongens dat wel doen. Daar heb ik alle vertrouwen in. Het doel is om met de ploeg te winnen.”

Evenepoel kwam vorig jaar ten val in de afdaling van de Muro di Sormano en moest maandenlang revalideren na een bekkenbreuk. Die beklimming is dit jaar evenwel niet opgenomen in het parcours. Naar eigen zeggen start hij niet met revanchegevoelens. “Neen, ik heb niet het gevoel dat ik iets moet bewijzen. Als je met zo’n mindset aan een koers begint, dan kan je alleen maar verliezen. Ik start met het idee dat ik blij ben dat ik weer mee zal kunnen koersen in die wedstrijd en ik ben niet uit op revanche.”

Evenepoel stelde na z’n valpartij dat de wedstrijd in Lombardije niet al te veilig was voor renners. Hij suggereerde begin dit jaar dat een vangnet aan de Muro di Sormano eigenlijk weinig moeite had gevraagd van de organisatie. Is de koers sindsdien veiliger? “Dat weet ik niet echt. Ik ben voornamelijk bezig geweest met mijn revalidatie, niet met die koers en veiligheid. Nu ‘Phil’ (Philippe Gilbert, red.) in de UCI-commissie zit, kan hij daar misschien iets aan veranderen. Hij kent de koers. Het is niet aan mij of mijn team om het veiliger te maken en vangnetten te hangen of stootkussens te plaatsen op gevaarlijke punten. We zullen zien zaterdag of het veiliger is.”