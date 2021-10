Cercle Brugge beëindigt samenwerking met T2 Thomas Buffel

Thomas Buffel (40) is niet langer T2 van Cercle Brugge. “Zijn taak als assistent-coach bij de Belgische U21 en het opstarten van z’n Pro Licence-cursus, zijn niet langer te rijmen met een voltijdse rol als assistent in steun van Yves Vanderhaeghe”, klinkt het in een mededeling van de club.

Zo zit het trainersavontuur van Buffel bij Cercle er na acht maanden al op. Hij tekende begin februari een contract in het zog van T1 Yves Vanderhaeghe, die de ontslagen Paul Clement opvolgde. Samen hielden ze Buffels jeugdclub vorig seizoen in eerste klasse, maar dit seizoen vallen de resultaten tegen. Cercle staat na tien speeldagen voorlaatste met acht punten.

Het vertrek van Buffel maakt dan ook deel uit van een grotere reorganisatie binnen de staf. Zo krijgt coach Yves Vanderhaeghe er met Miron Muslic en Jimmy De Wulf twee nieuwe assistenten bij. Muslic is een 39-jarige Oostenrijkse ex-voetballer, die de voorbije jaren onder meer actief was als assistent én hoofdcoach bij enkele Oostenrijkse ploegen. Hij ondertekende een contract tot het einde van dit seizoen. De Wulf is een ex-speler van Cercle Brugge. Hij werkt al sinds 2014 voor de club en is sinds 2020 zelfs voltijds in dienst als beloftecoach.