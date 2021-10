Van Poppel wint Binche-Chimay-Binche zonder het te beseffen: “Waarom juichen die mensen zo hard voor een derde plek?”

In alweer regenachtige omstandigheden probeerden onderweg een aantal vluchters het peloton te verschalken. Onder meer Jimmy Janssens (Alpecin-Fenix), Kobe Goossens (Lotto-Soudal), Ceriel Desal (Bingoal Pauwels Sauces) en Anthony Turgis (Total Energies) waagden hun kans op de Waalse wegen. Zonder succes, want een jagend peloton onder aanvoering van Deceuninck-Quick Step bracht alles terug samen. Niet voor Fabio Jakobsen - de Nederlander moest in de finale afhaken - maar voor Mark Cavendish. Ook Intermarché-Wanty-Gobert deed in zijn thuiskoers meer dan zijn duit in het zakje.

Vlak voor de rode vod kwam alles terug samen, maar Danny van Poppel had geen zin in een zuiver sprintje met Cavendish en Groenewegen en viel op de laatste hellende strook van ver aan. De Nederlander hield stand en won net zoals in 2018, al besefte hij dat zelf niet. “Ik wist niet dat ik gewonnen had, het was allemaal een beetje verwarrend”, reageerde Van Poppel achteraf. “Ik dacht: waarom juichen die mensen zo hard voor een derde plek? Ik had de ploeg een mooiere zegefoto willen geven. Want voor Intermarché-Wanty-Gobert is deze wedstrijd het WK. De ploeg heeft het vandaag perfect gespeeld. En ik weet dat als ik kan aanzetten op zo’n finish, ik niet te houden ben. Ik ben gewoon volle gas doorgegaan en dan zou ik wel zien of er nog iemand in mijn wiel zat. Toen ik achterom keek zag ik dat ik een mooi gat had, maar dan moeste het zwaarste stuk nog komen. Wind op kop heb ik alles gegeven. Het is een mooi afscheidscadeau voor de sponsors en de ploeg, het is voor hen ook niet makkelijk geweest in de coronajaren”, besloot Van Poppel die volgend jaar naar BORA - hansgrohe trekt.

