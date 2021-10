Van de Britse ex-premier Tony Blair over gewezen IMF-topman Dominique Strauss-Kahn tot onze eigen ex-VRT-baas Paul Lembrechts en wereldsterren Elton John en Shakira. Het aantal namen dat opduikt in de lijst van de Pandora Papers, is schier oneindig. Zelfs 35 gewezen en huidige regeringsleiders deden wat hun bevolking niet mag: sjoemelen op grote schaal.